Буданов заявив, що Росія спробує вбити клин між Польщею та Україною

Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин між відносинами Польщі та України. Москва завжди була противником обох народів, якого неодноразово долали.

Таку думку висловив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю для польського видання Defence24, передає 24 Канал.

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Буданов прокоментував відносини Польщі та України

Очільник ГУР МО висловив вдячність Польщі та народу країни за отриману підтримку, наголосивши на надання допомоги з перших днів війни. Він сказав, що через сусідство держав питання безпеки нашого регіону автоматично стосуються як Польщі, так і України.

За його словами, це спільна справа Варшави та Києва. Він висловив сподівання на подальший розвиток та поглиблення тісної співпраці України з Польщею. Окремо застеріг про наміри Росії вбити клин між країнами, що, на його думку, вже неодноразово відбувалося.

Росія завжди намагалася і буде намагатися вбити клин у наші відносини, але ми віримо в мудрість наших народів і урядів. У нас велика і славна історія. А Росія завжди була нашим супротивником, а часто навіть ворогом. І разом ми неодноразово це долали. Ми навіть захопили Москву,

– заявив він.

До слова, у цьому ж інтерв'ю глава розвідки зазначив, що підтримка США є критично важливою для України. Буданов наголосив на важливості збереження міжнародної підтримки та взаємовигідної співпраці з країнами Європи для глобальної безпеки.