Після Залужного взялись за Буданова: російські ЗМІ розкручують фейк про поранення голови ГУР

Російські ЗМІ продовжують штампувати фейки. Не встигли добрехати про "поранення" Валерія Залужного, як взялися за стан здоров'я Кирила Буданова.

Наразі росЗМІ розганяють фейк, що Буданов отримав поранення під час ракетного удару 29 травня. Наразі очільник ГУР МО начебто – у важкому стані в Німеччині.

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Жодних доказів своїх слів окупанти, звичайно, навести не можуть.

До слова, окупанти самі забувають, що брешуть. Цього разу Буданов лише "поранений, а раніше його вже "ховали". Російські пропагандисти навіть оголошували, начебто в Українському домі готують церемонію поховання. Тоді у розвідці посміялися з російських байок та запевнили, що з Будановим – все гаразд. Він – живий-здоровий.

Раніше окупанти розганяли фейк про Залужного

Минулого травня загарбники також активно розганяли фейк про те, що Валерій Залужний начебто отримав серйозне поранення. Дійшло до брехні навіть про "трепанацію черепа" головнокомандувача ЗСУ.

Фейк спростували та наголосили, що Залужний завжди сміється з таких історій.