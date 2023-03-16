Деокупація Зміїного унеможливила економічне знищення України, – Буданов

Нещодавно в ефірі національного телемарафону Єдині новини транслювали документальний фільм "Воєнна розвідка України: на морі, у небі, на землі". Там, зокрема, розповіли про стратегічну та економічну важливість острова Зміїний.

Відтак, за словами начальника ГУР МО Кирила Буданова, без відновлення контролю за островом Зміїний росіяни економічно б знищили Україну.

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У чому полягає важливість острова

Без відновлення контролю за островом Зміїний було неможливе будь-яке судноплавство з портів України. Без цього росіяни просто економічно б нас знищили,

– зауважив Буданов.

Ключовим для звільнення острова стало затоплення 13 квітня 2022 року флагмана Чорноморського флоту Росії крейсера "Москва". Його уразили дві протикорабельні ракети нового українського мобільного берегового комплексу РК-360МЦ Нептун.

Голова Держприкордонслужби показав останнє фото крейсера "Москва"

В інтерв'ю журналістам голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко розповів, що в перший день повномасштабного вторгнення отримав запис з острова, де прозвучала легендарна фраза "російський воєнний корабель, іди…" та фото крейсера "Москва". Це остання світлина корабля перед його затопленням у квітні минулого року.

Дейнеко розповів, що останнє фото крейсера "Москва" було зроблене українськими воїнами о 14:55 24 лютого 2022 року біля острова Зміїний, який штурмував флагман чорноморського флоту. Світлину голова ДПСУ отримав о 17:58 і вона досі є в його телефоні.

Останнє фото "Москви" у телефоні Сергія Дейнеки / Фото "Української правди"