"Закон один для всіх": Кирило Буданов відреагував на нові плівки у справі "Карфаген"

Кирило Буданов 5 листопада відреагував на розслідування справи "Карфаген". Він заявив, що посади, звання та повноваження не допоможуть уникнути відповідальності за вчинені правопорушення.

Відповідну заяву він опублікував у телеграмі. За його словами, корупція та будь-які правопорушення мають отримувати належну правову оцінку, а винні повинні понести покарання.

Що сказав генерал?

Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об'єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень,

– підкреслив Кирило Буданов.

Він також акцентував, що закон діє однаково для кожного громадянина, а розбудова сильної правової держави залишається спільною метою.

Що відомо про останні події?

Зокрема, 4 листопада детективи затримали посадовця СБУ Сергія Дуку за підозрою в прикритті шахрайських колцентрів і наркобізнесу.

Розслідування набирає обертів. 5 листопада в межах операції про підозру повідомили 5 учасникам злочинної організації, серед яких – високопосадовці силових структур. За даними слідства, вони систематично підкуповували правоохоронців, щоб ті прикривали їхній нелегальний бізнес.

До того ж, детективи НАБУ та прокурори САП також проводили обшуки в начальника поліції Київської області Андрія Рубеля. Водночас, за інформацією ЗМІ, його не затримували.