"Погана, але не критична": Буданов прокоментував ситуацію на фронті
Джерело:Libération
Кирило Буданов визнав, що на фронті не вистачає снарядів, а обсяги допомоги від партнерів не є достатніми. Проте керівник ГУР додав, що війна не стоїть на порозі застосування зброї масового знищення.
Ситуація на фронті російсько-української війни наразі є важкою, втім, не критичною. Таку заяву зробив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
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Обсяги допомоги недостатні
Буданов визнав, що ситуація на фронті є складною. Однією з основних проблем він назвав нестачу боєприпасів.
Погана (ситуація на фронті, – 24 Канал), але не критична. Дійсно, не вистачає снарядів, і на це є об'єктивні причини. Ми маємо два роки війни високої інтенсивності, а загалом – десять років конфлікту. Тому проблема, яку ми відчуваємо, є логічною,
– пояснив Буданов.
Голова ГУР додав, що обсяги, які нам надають наші партнери, недостатні для покриття потреб, так само як і наша промисловість.
Чого найбільше бракує на фронті
За словами Кирила Буданова, наразі військовим найбільше не вистачає:
- артилерійських боєприпасів загалом;
- артилерійських систем калібру 155 мм, а також снарядів для цих систем;
- снарядів для контрбатарейної боротьби на великих відстанях;
- систем для ракетних ударів на великих відстанях.
Росія використовує північнокорейські балістичні ракети
- Північнокорейські балістичні ракети КН-23 є варіантом копії радянських або російських ракет. Порівняно з "Іскандерами" та "Калібрами", їх збивати дуже важко – гарантовано це може робити лише ЗРК Patriot.
- Заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь вважає, що застосування таких ракет дійсно може бути проблемою через недостатню кількість систем ППО.
- Слідчі встановили, що такими самими ракетами Росія вдарила по Харкову 7 лютого. Дві з п'яти ракет, які запустили російські війська, виробили у Північній Кореї.