Про це заявив журналіст-розслідувач Юрій Ніколов в етері програми Олени Трибушної "Є питання".

Як Буданов за час роботи ОП посилив позиції?

Аналізуючи потенціал Буданова, Ніколов каже, що той значно розширив свої міжнародні контакти й управлінські можливості.

Що я точно розумію, і от цього вже не можна змінити, це те, що Буданов за час, як він перейшов з ГУР в Офіс Президента, обріс новими скілами, новими зв'язками у світі. Тобто він взяв участь уже у великій шахівниці, тобто про нього вже не можна буде сказати… а що він там, військовий, так?

– зазначив Ніколов.

За його словами, набутий статус і міжнародні зв’язки Буданова вже не зможе нівелювати жоден із чинних політичних лідерів: "в нього це не відніме ні Зеленський, ні Залужний, ні будь-хто".

Водночас Ніколов не береться стверджувати, чи має Буданов намір очолити державу, однак фіксує його вихід на "самостійну траєкторію", де подальші кроки залежатимуть від особистого вибору очільника ОП.

"Безумовно, на самостійну траєкторію він (Буданов – 24 Канал) виходить, що він на ній буде робити, покаже майбутнє", – додав журналіст.

Нагадаємо, журналісти Bloomberg писали, що Кирило Буданов отримав схвалення від міжнародних союзників за ефективність у переговорах з Росією та підтримку контактів у Перській затоці. Генерала поважають як у Москві, так і в адміністрації Дональда Трампа.