Проблеми почнуться в 2025 році, – Буданов про плачевне майбутнє Росії

Кирило Буданов заявив, що наразі Росія зберігає економічну стійкість. Водночас справжні проблеми – вочевидь, вже не за горами.

Ланцюги виробництва у Росії ще не зруйновані. Водночас кризові явища у країні-терористці посилюються.

Зверніть увагу Росія ще довго не піде на договір, – Буданов про те, коли закінчиться війна

Які 3 фактори впливають стабільність у Росії

Системні зміни в економіці;

зовнішнє постачання товарів військово-технічного призначення;

зростання втоми від війни.

Наразі країна-терористка має такі проблеми:

криза пального;

суттєве подорожчання продуктів;

втома від війни.

Є надія, що 2025 рік стане переломним щодо внутрішніх системних руйнівних змін і процесів у російській державі, суспільстві та економіці,

– наголосив Буданов.

Він додав, що війна постійно глобалізується. Це породжує нові процеси.

Путін готується до президентських виборів

Тим часом Володимир Путін активно готується до так званих "виборів". Зокрема, диктатор підписав закон про уточнення порядку проведення голосування під час воєнного часу. Це сталося 14 листопада. Водночас наразі Путін не оголосив, що піде на вибори. Ба більше, такої заяви у найближчі тижні від нього й не очікують.

Аналітики прогнозують, що Путін уникатиме згадок про війну під час передвиборчої кампанії. Натомість він зосередиться на так званій "стабільності" у Росії.