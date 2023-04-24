Зараз ми на 72 – 75 хвилині матчу, – Буданов про ситуацію на полі бою

Начальник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку ситуації на полі бою. За його словами, очікуваний контрнаступ ЗСУ поверне Україні більшу частину територій.

Глава ГУР у лютому оцінив війну в Україні з футбольної точки зору. Тоді він сказав, що бойові дії тривають на 70-ій хвилині матчу.

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На якій хвилині матчу триває війна зараз

Буданов сказав, що поки не пройдуть усі події на полі бою, це все ж таки буде 72 – 75 хвилина. Відповідаючи на запитання, чи не чекають нас ще овертайми та серія пенальті, керівник ГУР уточнив, що це тільки Бог може знати.

Додамо, що посадовець заявив про вирішальну битву окупантів та ЗСУ перед закінченням війни. За його словами, це боєзіткнення відбудеться в рамках контрнаступальної операції наших військ.

"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось", – сказав начальник розвідки.

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