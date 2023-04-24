Зараз ми на 72 – 75 хвилині матчу, – Буданов про ситуацію на полі бою
Джерело:"РБК-Україна"
Начальник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку ситуації на полі бою. За його словами, очікуваний контрнаступ ЗСУ поверне Україні більшу частину територій.
Глава ГУР у лютому оцінив війну в Україні з футбольної точки зору. Тоді він сказав, що бойові дії тривають на 70-ій хвилині матчу.
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На якій хвилині матчу триває війна зараз
Буданов сказав, що поки не пройдуть усі події на полі бою, це все ж таки буде 72 – 75 хвилина. Відповідаючи на запитання, чи не чекають нас ще овертайми та серія пенальті, керівник ГУР уточнив, що це тільки Бог може знати.
Додамо, що посадовець заявив про вирішальну битву окупантів та ЗСУ перед закінченням війни. За його словами, це боєзіткнення відбудеться в рамках контрнаступальної операції наших військ.
"Подобається це чи не подобається, але ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України. Це факт, усі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею. Але всі розуміють, що ми до цього наближаємось", – сказав начальник розвідки.
Чи застосує Росія ядерку після заходу ЗСУ в Крим
- За словами начальника ГУР, російські пропагандисти вже напрацювали моделі висвітлення будь-яких новин, в тому числі й деокупації Криму.
- За його словами, російська пропаганда буде потужно працювати на своє суспільство: вона подасть новину про деокупацію Криму під соусом "вимушений крок з частинкою щастя".
- "Повірте, там пропагандистська машина працює як взірець, це реально взірець. Вони так "оболванюють" своє населення, як ніхто у світі не може", – підкреслив глава ГУР.
- Відтак, Буданов переконаний, що деокупація Криму не стане для Путіна тим чинником, що змусить його застосувати ядерний арсенал.