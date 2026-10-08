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24 Канал Головні новини Заплановані важливі зустрічі, - Буданов вирушив до США з переговорною групою
8 жовтня, 22:31
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Оновлено - 22:35, 8 жовтня

Заплановані важливі зустрічі, - Буданов вирушив до США з переговорною групою

Дарія Черниш

Кирило Буданов разом із українською перемовною групою вирушив до США. Поїздка покликана посилити дипломатичні зусилля заради досягнення стійкого та справедливого миру для України.

Як повідомив керівник Офісу Президента у Telegram 8 жовтня, у межах поїздки заплановано низку зустрічей.

Українська делегація прямує до США

Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України,
– наголосив Буданов.

Також було підкреслено необхідність збереження єдності та всебічного сприяння Силам оборони в умовах важкої дипломатичної праці.

"Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота. Працюємо", – підсумував очільник ОП.

 

 