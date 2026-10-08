8 жовтня, 22:31
Оновлено - 22:35, 8 жовтня
Заплановані важливі зустрічі, - Буданов вирушив до США з переговорною групою
Кирило Буданов разом із українською перемовною групою вирушив до США. Поїздка покликана посилити дипломатичні зусилля заради досягнення стійкого та справедливого миру для України.
Як повідомив керівник Офісу Президента у Telegram 8 жовтня, у межах поїздки заплановано низку зустрічей.
Українська делегація прямує до США
Продовжуємо працювати над посиленням дипломатії заради наближення стійкого та справедливого миру для України,
– наголосив Буданов.
Також було підкреслено необхідність збереження єдності та всебічного сприяння Силам оборони в умовах важкої дипломатичної праці.
"Не про все можна говорити, але маємо залишатися мудрими, згуртованими та підтримувати власне військо. Мир не досягається гучними заявами – це важка спільна робота. Працюємо", – підсумував очільник ОП.