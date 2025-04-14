У 13-річного хлопчика, який рятував людей у Сумах, в голові уламки, – МВА

13 квітня внаслідок російської атаки на Суми спалахнув автобус із пасажирами. Значна кількість людей загинула, і ті, кому вдалося врятуватися, завдячують сміливості 13-річного Кирила Ілляшенка.

Восьмикласник разом із мамою перебував в автобусі, коли Росія обстріляла місто. Попри поранення, хлопчик вистрибнув у розбите вікно транспорту і відкрив заблоковані двері, передає 24 Канал.

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У якому стані маленький герой із Сум

Виконувач обов'язків голови Сум Артем Кобзар розповів в ефірі телемарафону, що Кирило – справді героїчна дитина.

За словами посадовця, хлопчик разом з мамою та іншими людьми їхали в автобусі. Пролунав вибух – вбило водія. Ніхто не зміг відчинити двері. Тоді Кирило вистрибнув у вікно і виламав двері, давши змогу людям вийти з автобусу, який починав вже горіти.

Відомо, що хлопчик – вихованець ДЮСШ "Факел", де займається вільною боротьбою.

Кирило планував їхати найближчим часом на змагання. Втім, під час ракетного обстрілу зазнав поранень. У дитини три осколки у голові. Один дістали, іншими двома займаються. Хлопчину відпустили додому після того, як дістали один із уламків. Сьогодні його вже забрали до обласної дитячої лікарні.