Великою радістю є те, що помирають не тільки росіяни, які прийшли зі зброєю вбивати мирних людей, а й – "воєнні кореспонденти", що роками відпрацьовували повістку Кремля. Зокрема, стало відомо про смерть Кіріла Романовського, який був ручним "журналістом" ватажка "вагнерівців" Пригожина.

Не так давно головний пропагандист Росії Владімір Соловйов розповідав, що життя – це складна штука, а смерті не уникнути. Хочеться сказати – як у воду дивився та щось таки передчував, адже у середу, 4 січня, стало відомо про загибель його колеги по цеху Кіріла Романовського. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "кухаря Путіна" та главу ПВК "Вагнер" Пригожина.

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"Природа очищується" від російських псевдожурналістів

Зауважмо, що поки невідомо, що ж стало причиною смерті "кореспондента". Тому можна припустити, що його путівка на концерт до Кобзона – це частина природнього процесу очищення землі від "непотребу". Хоча деякі ворожі ЗМІ пишуть, що Романовський боровся зі хворобою, – ймовірно, раком.

Господар журналіста Пригожин не підтвердив це у своєму відео, однак сказав, що смерть Романовського – це втрата для всієї Росії.

Не стало Кіріла Романовського. Кіріл Романовський – величний воєнкор, який зробив дуже багато для нашої країни. Нам буде його бракувати. Усі його знали як бійця,

– сказав "кухар Путіна".

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Чим відомий "журналіст" Романовський

Загибель "кореспондента" справді для Кремля є великою втратою, адже той майстерно виконував спецоперації ворожих спецслужб. Зокрема він причетний до "інцидентів", які стосуються вбивства людей. Власне, відомо, що у 2018 році Романовський заманив у Центральноафриканській республіці 3 журналістів у пастку, де їх просто-таки вбили місцеві бандити.

Ліквідація цих представників ЗМІ була вигідна Пригожину, адже медійники займалися розслідуванням щодо ПВК "Вагнер".

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До цієї теми нагадаємо, що восени помер на війні в Україні пропагандист та працівник каналу Russia Today Алєг Клоков. Сталося це під час того, як "бавовнятко" вирішило вчергове навідатись на Антонівський міст.