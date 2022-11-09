Чи справді загинув Стремоусов: відео заяви Сальдо записали за 2 години до перших новин до ДТП

Російські ЗМІ 9 листопада заявили про загибель колаборанта Кирила Стремоусова. Згодом це підтвердив головний гауляйтер Херсонщини Владамір Сальдо, однак відео він записав за 2 години до перших повідомлень про смерть.

Сальдо заявив, що Стрємоусов загинув у ДТП. Вона нібито трапилася в Херсонській області.

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ДТП зі Стремоусовим може бути інсценуванням

Сальдо у своєму відеозверненні підтвердив загибель Стремоусова 9 листопада.

Мені дуже важко говорити про те, що сьогодні загинув Кирило Стремоусов, він загинув на території Херсонської області, рухаючись в автомобілі, що потрапив у ДТП,

– заявив Сальдо.

Дивіться відео Владіміра Сальдо

За даними EXIF, свій ролик Сальдо записав о 14:01. Однак перші новини про смерть Стремоусова з'явилися лише о 16:01.

Тому загибель колаборанта, цілком ймовірно, може бути інсценуванням. Іншим поясненням є те, що Сальдо дізнався про ДТП раніше, а прокремлівським ЗМІ дозволили публікувати такі новини вже після уточнення інформації.



Сальдо записав ролик за 2 години до перших новин / Скриншот EXIF

Херсонський журналіст Костянтин Риженко також зауважив, що відео Сальдо було записане за 2 години до новин про ДТП.

"Судячи з метаданих, ролик, опублікований у телеграм-каналі Сальдо, де він підтверджує смерть Стремоусова, записаний о 14:01. Першу новину про смерть Стремоусова опубліковано провладним ЗМІ о 16:01", – зазначив Риженко.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що інформація, яку розповсюджують окупанти та російські ЗМІ про загибель Стремоусова, може бути інсценуванням.

Поки що не можемо ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Це може відповідати дійсності, а може бути інсценуванням,

– додав Соболевський.

Зауважимо, що окупаційний так званий губернатор Криму Сергій Аксьонов вже відреагував на загибель колаборанта. За його словами, сім'ї Стремоусова нададуть всю необхідну підтримку.

Аксьонов називає зрадника "справжнім бійцем, патріотом, чесною і сміливою людиною", а його смерть – великою трагедією та непоправною втратою.

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