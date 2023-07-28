Використовував повноваження в особистих цілях: НАЗК склало протокол на Кирила Тимошенка

НАЗК 28 липня запросило прибути в агентство ексзаступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка. Йому інкримінували використання повноважень в особистих цілях.

За це він має понести адміністративну відповідальність. Водночас сам Тимошенко не прибув до НАЗК і не отримав протокол від правоохоронців.

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Тимошенка запросили прибути до НАЗК

Під час перевірки Національне агентство з питань запобігання корупції встановлено, що Тимошенко використовував повноваження в особистих інтересах та двічі порушив визначені законом обмеження щодо одержання подарунків особою, яка займає особливо відповідальне становище.

Обіймаючи посаду заступника керівника ОПУ, він підписав лист на адресу Державної прикордонної служби України з проханням надати дозвіл на виїзд за кордон своєму підлеглому нібито для службового відрядження. Однак НАЗК встановило, що справжньою метою виїзду за кордон підлеглого був приватний інтерес – оформлення віз Тимошенку та його сину, – сказали в НАЗК.



Крім того, правоохоронці нагадали, що експосадовець протягом 2022 року тричі безоплатно проживав у готельному комплексі "Emili Resort", двічі з яких разом з дружиною і сином. Підтвердити факт оплати за проживання на понад 45 тисяч гривень він не зміг.



Також у НАЗК зазначили, що влітку 2022 року Тимошенко отримав безкоштовні послуги з прокату авто Porsche Taycan на суму 122 тисяч гривень.

Через все це правоохоронці направили офіційне запрошення Тимошенко, щоб він приїхав у НАЗК.

"Але, попри обіцянку прибути, Тимошенко не з’явився. Протокол буде надіслано йому для ознайомлення поштою", – сказали у НАЗК.

Також на підставі зазначених фактів НАЗК склало й направило до суду протокол про адміністративні правопорушення щодо ексзаступника голови Офісу Президента.

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