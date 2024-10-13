Якщо ми нічого не змінимо, то нам пиз**ць, – командир батальйону К-2

Деяким людям варто було б зняти "рожеві окуляри" щодо війни в Україні. Потрібно готуватися до того, що колись доведеться напряму доєднатися до боротьби проти російських окупантів.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону К-2 54 ОМБр Кирило Верес, зауваживши, що від війни сховатися не вдасться. Краще зараз не писати різні гнівні коментарі в соцмережах, а здобувати навички, які потрібні в бою.

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Всі не мають воювати

Як наголосив Верес, деякі цивільні мали б по-іншому ставитися до війни. Це – питання виживання.

Якщо ми нічого не змінимо, то на пиз**ць. Цивільні мають зняти "рожеві окуляри". Коли я говорю, щоб вчилися у тилу, то не писати дебільні коменти на кшталт "ви повинні нас навчити". Ти або матимеш навички, або вмреш. Люди звикли думати, що їм хтось щось має. Ні, друже,

– сказав Верес.

Зараз є багато розмов щодо того, як йде мобілізація в Україні. Не варто думати, що усі треба йти воювати. Зрозуміло, що у цьому немає потреби. Але варто бути готовим замінити інших військових.

Всі до лав Збройних Сил. Це маразм. Так не потрібно. Але люди мають розуміти. Закінчаться інші – підуть вони. В іншому випадку прийде Росія. Тоді доведеться зняти "рожеві окуляри". Хтось думав на окупованих територіях, що їх омине війна. І тепер вони воюють проти нас,

– зауважив Верес.

Військовий також прокоментував ідею зниження мобілізаційного віку. Він підкреслив, що зараз дійсно не вистачає особового складу. Зокрема це стосується і підрозділу К-2. Однак він не готовий до того, аби залучати до війська 18-річних хлопців. Це занадто юний вік.