Кирило Буданов зазначив, що атаки на Росію мають важливий вплив на громадян країни-агресорки. Також вони дещо змінили світогляд людей в цілому.

Водночас "треба реально дивитися на речі" щодо можливості перенесення війни на територію Росії. Про це керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє 24 Канал.

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Буданов про війну на території Росії

Журналістка запитала у Кирила Буданова, як він оцінює можливості України, щоб перенести війну на територію Росії.

Він відповів їй, що, як громадянин, то хотів би більшого. Однак "треба реально дивитися на речі", тож голова розвідки робив би акцент саме на далекобійних ударах по ворогу.

Україна була трошки слабшою, це ж треба також визнати. І саме той факт, що вже майже три роки повномасштабної, і десять років взагалі нашої війни, а ми все ще тримаємося,

– сказав він.

Він зауважив, що на початку повномасштабної війни Росії проти України "ми точно мали справу з однією з найпотужніших армій світу", і росіянам не вдалося нас зламати.

Це попри те, що у Росії є великі запаси озброєння та техніки, накопичені за часів незалежності, успадковані ще з часів СРСР та отримані від інших держав, таких як КНДР.

Наша змога перенести бойові дії на територію Росії – я б тут більше зробив би акцент на спроможності нанесення ударів вглиб території Російської Федерації. Це перше. І на самій філософії цього. Це трошки змінило світогляд,

– заявив Буданов.

Буданов пояснив, що після ударів ЗСУ по об'єктах вглиб Росії для населення країни-агресорки зруйнувався міф про їхню непереможність і безпеку. Це сильно вплинуло на їхній соціально-психологічний стан.

Раніше росіяни були переконані, що їхня країна є однією з найсильніших у світі, однак цей мій був зруйнований з першими вибухами в Москві. Як зазначив очільник ГУР – "він підірвав усю основу".

Буданов вважає, що це і є головний здобуток цих далекобійних ударів – злам віри народу, що вони живуть в безпеці.

На запитання журналістки про те, чи потрібно більше таких ударів, то начальник розвідки відповів, що "поки йде війна – треба робити все на максимум". І коли можна більше – треба робити більше.