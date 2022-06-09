Кирієнко має великий вплив, в нього є право "дзвінка" та "входу" до Путіна, – Лисянський

Новим кремлівським "смотрящим" за окупованими територіями України став Сергій Кирієнко. В нього, звісно, немає такого впливу, як у Патрушева в Росії, але він має право на "дзвінок" та "вхід" до Володимира Путіна.

Про це 24 каналу розповів директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Петро Лисянський. Він каже, що з Кирієнком у Кремлі "рахуються".

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Який вплив має Сергій Кирієнко? На це Лисянський відповів, що Кирієнко має насправді великий вплив, в нього є право "дзвінка" та "входу" до Путіна.

Тому його і призначили куратором тимчасовго окупованих територій України. І концепцію анексії цих територій формулює та передає Путіну саме Кирієнко,

– пояснив Лисянський.

Експерт переконує що він має вплив, але не такий великий, як, наприклад, у Патрушева. Та все ж, з ним рахуються.

За словами Лисянського, на окупованих територіях зараз будуть займатися популізмом. Адже вони до 11 вересня хочуть "провести референдум" та вивезти людей тощо.

Хто такий Кирієнко та чим він займатиметься

У МВС повідомили, що Кремль призначив нового так званого "смотрящого" за Донбасом і територіями, які були нещодавно окуповані. Ним став Сергій Кирієнко.

Політолог Олег Лісний розповів, що колись Кирієнка в російських політичних колах називали "кіндер-сюрприз", бо свого часу він прийшов у російський уряд дуже молодим. Робота його тоді була провальною і закінчилася звільненням з посади.

На його думку, Кирієнко буде намагатися виконати дану електорату обіцянку Путіна. Організувати "перемогу", щоб продати її внутрішньому споживачу.

Водночас голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак каже, що нині Кирієнко працює "на посилках" у Путіна, їздить окупованим Донбасом та готує "паради" в Маріуполі, спілкується з "гауляйтерами".

За його словами, з прем'єра Кирієнко дослужився до цілого заступника глави путінської адміністрації (після того, як якийсь час очолював "Росатом"). Також Кирієнко представляв Путіна як новопризначеного голову ФСБ РФ.

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