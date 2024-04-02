Росія атакувала Кіровоградщину: є пошкодження енергооб'єкта

Росія вночі знову запустила "Шахеди" проти України. Зокрема, відомо про пошкодження енергооб'єкта у Кіровоградській області.

Під час атаки вночі проти 2 квітня під прицілом ворога була енергетична інфраструктура Дніпропетровщини та Кіровоградщини. На Дніпропетровщині частину дронів перехопили, однак, на Кіровоградщині ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.

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Наслідки уточнюються

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що на місці влучання спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

На щастя, люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються.

Водночас на Дніпропетровщині внаслідок атаки вибито вікна та понівечено авто. крім цього, зачепило високовольтну лінію передач. Поранення отримала жінка, яка буде лікуватись вдома.

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