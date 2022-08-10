Переживати не варто, – влада Кіровоградщини про вибухи, які чули місцеві жителі

По обіді 10 серпня жителі Кіровоградської області почули вибухи. Повітряну тривогу у цей час не оголошували. Влада регіону заспокоїла: це заплановані роботи.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович прокоментував вибухи, про які інформували у соцмережах. У цей час була повітряна тривога, проте не на території області.

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На полігоні знищують вибухонебезпечні предмети

Райкович наголосив, що місцевим жителям не варто переживати. Вибухи – через роботи на полігоні поблизу Кропивницького, де знищують небезпечні предмети. Ці звуки ще не раз чутимуть люди, адже триватимуть такі дії протягом 5 – 7 днів.

Панікувати не варто. Але ігнорувати сирени також,

– додав Райкович.

Зазначимо, що близько 15:10 сирени прозвучали у багатьох областях на Півдні, а також на Заході України. Під час повітряної тривоги вибухи чули і у Вінницькій області. Проте жодної інформації про "прильоти" в регіоні не було, отож, ймовірно, це були заплановані роботи.

Останні ракетні обстріли Кропивницького: що відомо

28 липня росіяни вдарили ракетами по Кропивницькому: 5 людей загинули, близько 30 осіб дістали поранення.

Поцілили ворожі війська по місту ракетами "Калібр".

Обстріл зачепив і місцевий аеродром, пошкодження дістав і цивільний літак, який тут перебував.

23 липня окупанти запустили по Кіровоградщині одразу 13 ракетами. Поранених було близько 2 десятків, серед них – військові.

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