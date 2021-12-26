На Кіровоградщині двоє дітей провалилися під лід і потонули
26 грудня 2021 , 22:17Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У селищі Завалля на Кіровоградщині трапилася трагедія. Там двоє дітей провалилися під лід на річці Південний Буг.
Про зникнення дітей рятувальникам повідомили о 14:22. Після цього вони почали пошуки.
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Діти загинули
За годину пошуків рятувальникам вдалося знайти тіло однієї дитини. Ще через дві години – іншої. Двоє дітей, на жаль, загинули.
Пошук дітей на річці Південний Буг / Фото ДСНС
До пошукової операції залучили 8 рятувальників, з яких 3 – водолази. Також використовували 3 одиниці техніки, 1 з яких – човен.
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