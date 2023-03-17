Майже добу на Кіровоградщині шукали дворічного хлопчика: у дитини переохолодження

Поліцейські Кіровоградської області знайшли дворічного хлопчика. Про його зникнення стало відомо 16 березня. У дитини явні ознаки переохолодження.

Хлопчика шукали майже добу та знайшли аж за 4 кілометри від селища. Про це повідомили у Ювенальній поліції.

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Хлопчика з переохолодженням доставили до лікарні

Стурбована жінка повідомила про зникнення свого малолітнього сина до Олександрівського відділу поліції 16 березня. Мати розповіла, що хлопчик зник із власного подвір'я.

На розшук малюка одразу зорієнтували особовий склад поліції, працівників ДСНС та громадськість. У пошуках хлопчика поліцейські відпрацювали буквально кожен куточок селища.

Вже наступного дня (17 березня – 24 Канал) під час проведення пошукових заходів хлопчика було знайдено за 4 кілометри від селища, з явними ознаками переохолодження,

– зазначили у Ювенальній поліції.

Дитину одразу ж доставили до лікарні для огляду та надання необхідної допомоги лікарями.

На Кіровоградщині знайшли дворічного хлопчика / Фото Ювенальної поліції

У Запоріжжі 6-річна дитина випала з 5-го поверху

У Ювенальній поліції закликають: "Шановні дорослі️ Не залишайте дітей без нагляду! Пам'ятайте, що життя та здоров'я ваших дітей залежить від постійного контролю, любові та турботи". Якщо ваша дитина вже зникла, одразу же повідомляйте про це за номером 102. Обов'язково розкажіть усі подробиці, адже це дасть можливість швидко зреагувати та знайти її, наголошують поліцейські.

15 березня у Вознесенівському районі Запоріжжя 6-річний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху. У ДСНС розповіли, що дитина впала на піддашок під’їзду. Рятувальники обережно зняли хлопчика звідти та на ношах транспортували у карту швидкої допомоги.

Як стало відомо, дітлахи гралися у кімнаті, де були відчинені вікна. На момент падіння хлопчика батьки перебували вдома.