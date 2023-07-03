На Кіровоградщині пролунали вибухи: Повітряні сили кажуть про роботу ППО

У ніч проти 3 липня російські військові знову атакували Україну дронами-камікадзе. На Кіровоградщині повідомили про звуки вибухів. У Повітряних силах попереджають про роботу ППО.

Зауважимо, що близько 01:15 повітряну тривогу оголосили для мешканців Кіровоградської області. А вже майже через годину стало відомо про вибухи, які пролунали в регіоні.

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На Кіровоградщині працює ППО

Мешканців Кіровоградської області попередили про можливу загрозу з неба. Тож їх закликали відправитися до укриттів і залишатися там доти, поки не буде сигналу про відбій.Моніторинговий канал Monitor зауважив, що загроза атаки "Шахедами" зберігається відразу у чотирьох областях: Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській і Запорізькій.Monitor попередив про загрозу атаки дронами мешканців Черкаської та Кіровоградської областей.ЗМІ повідомляють, що у Кіровоградській області пролунали вибухи.Повітряні сили вирішили заспокоїти мешканців регіону. У роді військ зазначили, що на Кіровоградщині чули звуки роботи ППО.

Важливий момент! Під час повітряної тривоги у вашому населеному пункті – перебувайте в укритті. Залишайтеся там доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Також нагадуємо, що фіксувати на фото та відео роботу ППО ні в якому разі не варто. Не забувайте, що ваша допитливість може коштувати вам життя. Крім того, ви можете стати коригувальником ворожого вогню. Якщо і це вас не зупинило, то не забувайте, будь ласка, про відповідальність та можливе покарання за зйомку роботи ППО.

Зауважимо, що у ніч проти 2 липня окупанти атакували Україну як "Шахедами", так і "Калібрами". Про результативність роботи ППО розповіли у Повітряних силах.

Скільки дронів і ракет збили 2 липня

У роді військ зазначили, що російські загарбники запустили 8 "Шахедів" з південно-східного напрямку. Також атакували Україну 3 крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил працювала у різних областях України – в зонах відповідальності повітряних командувань "Південь", "Схід" та "Центр",

– кажуть у Повітряних силах.