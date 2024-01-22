На Кіровоградщині загинула дитина: тіло 8-річного хлопчика витягли з водойми
Джерело:ДСНС
В Кіровоградській області в селі Олександpівка загинув 8-pічний хлопчик. Він провалився під кригу.
Водолази ДСНС вилучили тіло дитини з річки. Обставини інциденту наразі невідомі.
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Потонув 8-річний хлопчик
У ДСНС повідомили, що 20 січня о 15:20 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від стурбованої жительки села Олександрівка Петрівської СТГ Олександрійського району. Вона розповіла про те, що вона бачила двох дітей, які знаходились на кризі річки Інгулець.
Після цього, за словами жінки, через деякий час обоє дітей зникли.
Відомо, що на місце події направили відділення рятувальників 32 пожежно-рятувальної частини селища міського типу Петрове.
За даними ДСНС, 21 січня на місце події було направлено водолазно-рятувальне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.
Так, стало відомо, що тіло хлопчика 2015 року народження о 09:29 вилучили з водойми.
В ДСНС повідомили, що пошуки другої дитини тривають.
Також зазачили, що фахівці встановлюють причину та обставини загибелі дитини.
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