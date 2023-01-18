Кіссінджер несподівано підтримав вступ України в НАТО: чому він змінив позицію

Ті, хто раніше виступав проти вступу України в НАТО, змінюють свою позицію. Один з таких – Генрі Кіссінджер – колишній державний секретар США, і в цьому є раціональність.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Андрій Вігірінський. Що насправді можуть означати слова Кіссинджера про вступ України в НАТО.

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Попередня позиція Кіссинджера

Вігірінський розповів, що Кіссинджер у своїй довгій промові пояснив свою логіку. Його попередня позиція полягала в тому, що Україні не можна вступати в НАТО, бо це може спровокувати війну з Росією. Нині війна вже триває, й тепер цей аргумент не діє.

У силу цього по результату завершення війни на якійсь зі стадій Україна може отримати гарантії стати членом НАТО. Він про це говорив починаючи з літа минулого року. За підсумками війни Україна вийде з однією з найбільш потужних конвенційних армій, яка буде забезпечена технікою стандартів НАТО,

– зазначив політолог.

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Політика відкритих дверей НАТО

Він продовжив, що логіка Кіссинджера послідовна. Ми знаємо про політику відкритих дверей НАТО. Там постійно говорили, що, можливо, колись Україна стане членом Альянсу. Це підігрівало наш інтерес до НАТО ще з 2007 року, і це був стимул для розвитку ВПК, економіки на шляху до членства в НАТО.

"Ці загравання, я пропоную як версію і не кажу, що вона вірна, в цілому збудили Росію розглядати Україну, як загрозу, антиросію і до початку війни. Та війна вже й так розпочалась, то як наслідок виходу з цієї загрози України як суверенної держави, немає ніяких пересторог, щоб Україна не стала членом НАТО", – зауважив Вігірінський.

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