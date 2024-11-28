У Зеленського відреагували на призначення Трампом спецпредставника щодо України

Генерал у відставці Кіт Келлог став новим спецпредстаником США у питаннях України. Втім це не означає, що Сполучені Штати готові відмовитися від концепції глобального лідерства.

Таку думку 24 Каналу висловив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, додавши, що Америка не може просто дивитися, як в центрі Європи вбивають українців. У такому випадку ця країна не може називатися глобальним лідером.

До теми Трамп обрав генерала у відставці на посаду спецпосланця щодо України: хто такий Кіт Келлог

Ефективне призначення

Якщо США закриє очі на війну в Україні, то на таку ситуацію обов'язково відреагують інші країни. Вони вважатимуть, що домінує Росія та її правила, тому у випадку проблем – треба звертатися не до Сполучених Штатів, а до країни-агресорки.

Внутрішня політика США – це їхня справа. Вони можуть призначати кого вважають за потрібне. Я думаю, Кіт Келлог – це достатньо ефективне призначення. Він генерал-лейтенант і розуміється на війнах,

– сказав Михайло Подоляк.

Щодо замороження війни, то це точно влаштує Росію. Вони вже про це говорять, адже хочуть використати такі умови, щоб накопичити додатковий ресурс, перебудувати армію, яка взагалі не відповідає концепції сучасних війн. Після цього росіяни знову нападуть.

Вони не розв'язали питання заради якого все почали. Ба більше, заморозка конфлікту тільки стимулює це робити. Але що таке замороження? Хто встановить лінію розмежування?,

– зауважив радник голови ОПУ.

Можна пригадати як до 2022 року ОБСЄ "фіксувала" обстріли та як Росія "дотримувалась" домовленостей. Від цього часу нічого не змінилося. Також не зрозуміло, хто контролюватиме те, що відбувається на цих територіях. Адже мовиться про величезну лінію фронту, на якій залишиться 600 тисяч російських злочинців.

Тому є безліч практичних питань, які ніхто не порушує, говорячи про замороження війни. Ба більше, Росія проводитиме потужну пропагандистську роботу, яка матиме вплив – все це треба усвідомлювати.

До того ж варто розуміти, що офіційної позиції президента США Дональда Трампа немає. Триває передача влади, глибоке ознайомлення з ситуацією та оцінка того, що відбувається. Тільки після цього буде сформована стратегія. Таємні плани та домовленості не більше, ніж фікція.

Зауважимо, після свого призначення Кіт Келлог висловив вдячність Дональду Трампу й сказав, що робота на нього – "привілей його життя". Він заявив про готовність працювати заради миру "через силу" та в інтересах США.