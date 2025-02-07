Плану Трампа ще немає: над чим Келлог планує працювати в Мюнхені

Спецпредставник в питаннях України та Росії Кіт Келлог підтвердив, що Дональд Трамп поки не має мирного плану закінчення війни, а також заявив, що не планує оголошувати цей план на Мюнхенській конференції. Однак на ній він все ж обговорить питання російсько-української війни.

Про це 24 Каналу розповіла ведуча Андріана Кучер, зауваживши, що Келлог має завдання зібрати інформацію від європейських лідерів щодо війни. Після цього він вже буде напрацьовувати фінальне рішення.

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Над чим Келлог працюватиме в Мюнхені

Мюнхенська конференція триватиме з 14 по 16 лютого. Келлог напередодні написав у своїй мережі Х, що на ній він буде обговорювати "цілі Трампа для закінчення російсько-української війни" та проведе низку зустрічей з лідерами європейських держав.

Це будуть консультації Келлога з партнерами в Європі, після чого Келлог повернеться до Вашингтону зі зворотним зв'язком від європейців та буде напрацьовувати фінальну стратегію закінчення російсько-української війни,

– пояснила ведуча.

Нещодавно Келлог дав інтерв'ю телеканалу NewsMax, де, зокрема, обговорив війну в Україні. Він повідомив, що під час війни наша країна не повинна проводити вибори, оскільки це суперечить Конституції. Водночас додав, що США досягне моменту, коли українцям доведеться це зробити, адже це ознака демократії.

"Пані посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що зараз ведуться роз'яснювальні роботи з американськими високопосадовцями про те, чому зараз неможливо провести вибори", – додала Кучер.

До слова, на Мюнхенській конференції Україну представить президент України Володимир Зеленський. Присутнім буде також глава Офісу президента Андрій Єрмак, який зауважив, що на зустрічі у Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна запровадити, щоб запобігти повторній агресії з боку Росії.