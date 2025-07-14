"Гучніше будь-яких заголовків": в ОП розкрили деталі кількаденного візиту Кіта Келлога в Україну

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув в Україну з візитом, який триватиме кілька днів. Під час перебування в країні він зможе оцінити ситуацію.

Від цього можуть залежати наступні рішення США щодо підтримки України. Про це в етері телемарафону розповів радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко, передає 24 Канал.

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Чим особливий візит Келлога?

На думку посадовця, зустріч Єрмака і Келлога на вокзалі у Києві говорить "гучніше за будь-які заголовки, за будь-які статті", які перед візитом оприлюднювали американські ЗМІ, намагаючись "показати неефективність української дипломатії".

Будь ласка, це була зустріч не просто друзів. Це людина, яка приїхала в Київ для того, щоби провести тут не декілька годин, а декілька днів, можливо – цілий тиждень,

– сказав він.

За його словами, Келлог прибув до України за власним бажанням, оскільки він не є тим чиновником, який здійснюватиме візит заради "зарплати". Він сказав, що негативні публікації були спрямовані схилити Україну на те, що не відповідає її інтересам.

Сергій Лещенко розповів, що Володимир Зеленський запросив Кіта Келлога провести в Україні декілька днів чи тиждень, і побувати на фронті, серед військових, в бригадах, і на власні очі побачити як зараз виглядає сучасна війна.

"І звичайно, ці знання будуть потрібні не тільки для того, щоби виділяти Україні допомогу, але щоб український досвід допомагав американській армії бути сучасною", – додає заступник.

Водночас наразі не розголошують усі деталі програми візиту Кіта Келлога в Україну.