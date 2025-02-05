Візит Келлога в Україну планують на 20 лютого, – ЗМІ

Візит спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога до Києва планується на 20 лютого. Цю дату запропонувала американська сторона.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Коли Келлог відвідає Україну

Вже 20 лютого планується візит спеціального представника США з питань України та Росії Кіта Келлога.

Візит спецпредставника президента США Трампа з питань України Келлога до Києва планують на 20-те лютого. Цю дату запропонувала американська сторона,

– повідомили виданню джерела в ОП.

Нагадаємо, що на початку січня стало відомо, що Кіт Келлог відкладав свою ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Дональда Трампа 20 січня. Її було відкладено без пояснення причин.

До слова, адміністрація Трампа може представити план завершення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки 14 – 16 лютого. Втім, його подробиці не розкриваються.