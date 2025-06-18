Пошук підходу до Росії з заднього двору: навіщо Келлог збирається до Лукашенка

Кіт Келлог, спецпредставник Дональда Трампа, ймовірно, планує візит до Білорусі, де має зустрітись з Алєксандром Лукашенком. Однак шукати тут якийсь прихований підтекст не потрібно.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що тут мовиться про пряме намагання продовжувати дружній діалог з Кремлем. Москві це вигідно, тому вона продовжуватиме атакувати Україну.

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Навіщо Келлог збирається до Лукашенка

Келлог у неформальних розмовах називав візит можливістю запустити діалог щодо припинення російсько-української війни. Однак, за словами політолога, такі виправдання є дикістю, адже переговори тривають вже майже 3 місяці (В Ер-Ріяді та Стамбулі).

Шукати логічних рішень та дипломатичної хитрості у діях адміністрації Дональда Трампа не варто. Це фактично пошук підходу до Росії з заднього двору.

Адже Трамп діє чітко і послідовно – хоче домовитись з Росією та продавити Україну. Це максимальне підігравання Москві,

– наголосив він.

Водночас Путін розуміє, що може крутити США так, як йому заманеться. Він масовано обстрілює Україну і знає, що йому нічого за це не буде від Вашингтону.

До речі, тим часом керівник Центру громадської аналітики Валерій Клочок припустив, що Келлог може використати Лукашенка для того, щоб дізнатись, чи Владімір Путін має наміри продовжувати переговори та іти на поступки. Адже Лукашенко та білоруський диктатор дуже близькі та доволі часто бачаться.