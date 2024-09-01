Російського кита-шпигуна Хвалдіміра знайшли мертвим біля берегів Норвегії

Біля берегів Норвегії помер знаменитий російський білуга-шпигун Хвалдімір. Наразі проводиться розслідування причин смерті.

Норвежці піклувалися про Хвалдіміра з 2019 року – з того часу, як вперше виявили російського шпигуна. Він став справжньою знаменитістю у мережі.

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Смерть кита Хвалдіміра

Хвалдіміра виявили біля Осло-фіорду – фіорду в південно-східній Норвегії.

На жаль, сьогодні його знайшли мертвим. Серйозних травм у нього немає, але ми проведемо подальше розслідування,

– сказав дослідник Себастьян Стренд,

Загибель російського кита-шпигуна / фото NRK

Прізвисько кита – це поєднання норвезького слова hval, що у перекладі означає "кит" та імені Владіміра Путіна. Уперше його помітили норвезькі рибалки у 2019 році – на ньому був обвіс із камерою GoPro, а ще логотип російської компанії з написом "Спорядження Санкт-Петербург".

Саме через це Хвалдіміра прозвали "російським шпигуном". Припускалося, що Росія тренувала його для бору розвідданих у рамках дослідницької програми Москви із використання китів для морського шпигунства. У Кремлі це ніяк не коментували. ЗМІ висловлювали припущення, що кит втік з Росії.

Довгий час дослідники роздумували над тим, що робити з білугою, який перебував за межами свого природнього середовища. Саме тому у липні було вирішено, що Хвалдіміра примусово переселять із західної Норвегії до фіорду на сході Фіннмарку, щоб він інтегрувався з іншими білугами.