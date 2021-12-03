Кіт Степан потрапив у свій перший скандал через бренд невістки Кернеса
Джерело:"Обозреватель"
Відомий у мережі кіт Степан потрапив скандал, прорекламувавши бренд Юлії Привалової. Остання нещодавно також оскандалилась через анекдот про бандерівців під фото в Москві.
Відповідні скріни опублікували журналісти, проте на сторінці кота Степана дописи вже зникли. Про це стало відомо 3 грудня.
До теми Український кіт Степан підкорив Брітні Спірс: чим чотирилапий зміг вразити співачку
Кіт Степан потрапив у скандал, прорекламувавши продукцію невістки Кернеса
Попередньо відомо, що рекламу опублікували на сторінці кота Степана 1 грудня. Там мовилось про здорове харчування.
"Вирішив у новому році перейти на здорове харчування. Кажуть, погляд стане щасливішим і зникнуть зайві кілограми. Виявляється, це дуже смачно. Раніше я просто yaro.ua не куштував", – мовилось у повідомленні.
Кіт Степан опублікував рекламу компанії Yaro, якою володіє Привалова / Скриншот "Обозреватель"
Відразу після цього користувачі мережі почали публікувати негативні коментарі про таку рекламу. Зокрема:
- "Степан у заручниках";
- "відписуюсь";
- "Степане, ти що, скотина?".
Люди почали критикувати рекламу, яку опублікував кіт Степан / Скриншот "Обозреватель"
Людей в мережі почали обурюватись опублікованій рекламі / Скриншот "Обозреватель"
До речі, Юлія Привалова потрапила у скандал, опублікувавши фото у Москві на тлі Красної площі. Згодом у коментарі вона опублікувала глузливий анекдот, що стосувався бандерівців.
Після цього від співпраці з її брендом відмовились "Ашан", "Епіцентр", "Сільпо". Зокрема там припинили продавати продукцію YARO.
Скандальний допис Юлії Привалової, яка є власницею компанії YARO / Скриншот "Обозреватель"
Сама Привалова прокоментувала скандал та назвала політику українських магазинів "дебілоїдною". Все тому, що вони відмовляються від її продукції.
Чим відомий кіт Степан
- Кіт Степан став відомий тим, що його світлини стають вірусними та їх використовують як меми. Зокрема кіт часто сидить за столом з серйозним виразом обличчя. У нього багато підписників у інстаграмі та тіктоці.
- Нещодавно він став ще більше популярним, коли його фото на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала американська співачка Брітні Спірс.
- Зірка підписала фото з котом Степаном: "Я щойно зі зйомок серіалу "Ідол". У ньому гарантовано будуть хіти та багато яскравих моментів. Сподіваюся, що ви весело проводите час. А якщо раптом втратите зі мною зв'язок, то знайте, я можу десь зависати з цим котом".
- Сторінки свого кота веде Анна Степан, яка живе у Харкові. Відомо, що Степана вона ще кошеням підібрала на вулиці. Зараз коту 13 років.