Кіт Степан потрапив у свій перший скандал через бренд невістки Кернеса

Відомий у мережі кіт Степан потрапив скандал, прорекламувавши бренд Юлії Привалової. Остання нещодавно також оскандалилась через анекдот про бандерівців під фото в Москві.

Відповідні скріни опублікували журналісти, проте на сторінці кота Степана дописи вже зникли. Про це стало відомо 3 грудня.

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Кіт Степан потрапив у скандал, прорекламувавши продукцію невістки Кернеса

Попередньо відомо, що рекламу опублікували на сторінці кота Степана 1 грудня. Там мовилось про здорове харчування.

"Вирішив у новому році перейти на здорове харчування. Кажуть, погляд стане щасливішим і зникнуть зайві кілограми. Виявляється, це дуже смачно. Раніше я просто yaro.ua не куштував", – мовилось у повідомленні.



Кіт Степан опублікував рекламу компанії Yaro, якою володіє Привалова / Скриншот "Обозреватель"

Відразу після цього користувачі мережі почали публікувати негативні коментарі про таку рекламу. Зокрема:

"Степан у заручниках";

"відписуюсь";

"Степане, ти що, скотина?".



Люди почали критикувати рекламу, яку опублікував кіт Степан / Скриншот "Обозреватель"



Людей в мережі почали обурюватись опублікованій рекламі / Скриншот "Обозреватель"

До речі, Юлія Привалова потрапила у скандал, опублікувавши фото у Москві на тлі Красної площі. Згодом у коментарі вона опублікувала глузливий анекдот, що стосувався бандерівців.

Після цього від співпраці з її брендом відмовились "Ашан", "Епіцентр", "Сільпо". Зокрема там припинили продавати продукцію YARO.



Скандальний допис Юлії Привалової, яка є власницею компанії YARO / Скриншот "Обозреватель"

Сама Привалова прокоментувала скандал та назвала політику українських магазинів "дебілоїдною". Все тому, що вони відмовляються від її продукції.

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