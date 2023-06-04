Китай і Бразилія накинулися на США й НАТО: як друзі Путіна намагаються врятувати Кремль

Китай та Бразилія все активніше намагаються просувати ідею припинення вогню в Україні з подальшими переговорами між Києвом та Москвою. Окрім постійних закидів на адресу США, наразі Китай намагається апелювати до того, що нібито війна стала можливою через невдалу архітектуру безпеки в Європі.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, що стоїть за риторикою Пекіна та як Китай і Бразилія намагаються врятувати Владіміра Путіна. Більш детально читайте далі в матеріалі.

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Китай прагне розширити питання війни в Україні у більш геополітичний контекст

На глобальному безпековому саміті "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, який відвідав Україну, Росію та країни Європи для врегулювання російсько-української війни заявив, що хоч для переговорів є "багато труднощів", але жодна сторона нібито "не зачинила двері" для них.

За його словами, Росія ніколи не була проти "мирних переговорів", а Україна "прагне миру", тому він відчуває можливість перемовин у майбутньому.

Водночас Лі Хуей зазначив, що війна Росії проти України зайшла в глухий кут, а на полі бою – "невизначеність" з ризиком ескалації. Отже, на його думку, єдиний вихід – припинити постачання зброї "на поле бою в Україні", що призведе до припинення вогню та переговорів.

Очевидно, що така заява була натяком в першу чергу в бік Заходу, що, мовляв, не варто постачати зброю Україні й це нібито допоможе зупинити війну.

Це доволі дивно у світлі того, що Україна готується до великого наступу. Однак все ж Китай прагне розширити питання війни в Україні у більш геополітичний контекст.

Зокрема, відомо, що Пекін відверто намагається вбити клин між позиціями США та Європи. І показати, що Китай може бути кращим партнером навіть у безпековому плані.

Пекін звинувачує Європу у війні Росії проти України

І от на безпековому саміті в Сінгапурі колишній посол КНР у США Цуй Тянкая, який є частиною китайської делегації, заявив, що нібито саме Європа винна у війні Росії проти України, адже це Європа продемонструвала незначний успіх у забезпеченні безпеки континенту.

Мовляв, європейська архітектура безпеки у вигляді НАТО не показала ефективність. Натомість Цуй Тянкая запропонував Європі взяти приклад зі стратегії безпеки Китаю та Азії в цілому.

Показово, що китайський представник робив таку заяву, сидячи біля міністра оборони України Олексія Резнікова. Тобто Пекін ніби натякає, що вже час перестати покладатися на Захід, а натомість дослухатися до закликів Китаю щодо припинення вогню.

Резніков же відповів стримано, що Україні потрібно виграти війну, а не вести переговори з терористами.

А от міністерка оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен відповіла більш ствердно. Вона заявила, що Китай явно намагається підіграти Кремлю, заявляючи ніби в нападі Росії на Україну винна Європа та її архітектура безпеки.

Китай намагається просувати саме російське сприйняття війни

Однак така заява китайського представника все більше вказує на те, що Пекін намагається просувати саме російське сприйняття війни. Адже диктатор Путін намагається все виставити так, що нібито це саме Захід в образі НАТО намагався напасти на Росію, а тому той напав на Україну.

Мовляв, саме розширення НАТО спричинило війну. І Китай намагається показати зараз, що нібито воно саме так і є. І НАТО просто не треба розширюватися, адже це може спровокувати якогось диктатора Путіна на війну.

Китай звинувачує США в провокаціях

Китай намагається через призму війни Росії проти України ще й звинуватити США у розпалюванні холодної війни. І знову тут постає питання НАТО й інших безпекових альянсів на чолі зі США.

Зокрема, все почалося з того, що міністр оборони Китаю у своїй промові на саміті "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі звинуватив США у "провокуванні блокової конфронтації заради власних інтересів".

Він сказав, що Вашингтон і його союзники вигадують правила для встановлення домінування ще й в Індо-Тихоокеанському регіоні. Китайський дипломат також попередив, що будь-яке "жорстоке протистояння" між США та Китаєм стане "нестерпною катастрофою для світу".

Важливо додати, що попередження Лі Шанфу прозвучало через день після того, як міністр оборони США Ллойд Остін на тому ж форумі заявив, що війна за Тайвань буде "руйнівною" і вплине на світову економіку "такими способами, які ми не можемо уявити".

Але Китай не просто відповів на таку заяву словами, а ще вирішив пограти м'язами. Річ у тім, що США звинуватили китайський військовий корабель у тому, що він підрізав американське судно, яке йшло в рамках спільних навчаннях з ВМС Канади в Тайванській протоці, змусивши американське судно знизити швидкість, щоб уникнути зіткнення.

І от вже Лі Шанфу заявляє, що присутність ВМС США в Тайванській протоці є прикладом того, як Вашингтон створює хаос у регіоні.

Разом з тим, Китай навідріз відмовився, аби міністри оборони США та Китаю зустрілися особисто на саміті у Сінгапурі та обговорили всі суперечливі питання безпеки.

Отже, виникає чітке відчуття того, що Китай, який вдруге намагається відправити до Європи нову миротворчу делегацію щодо України, насправді намагається вирішити не лише питання миру в Україні, але і більш геополітичні питання у протистоянні Заходу і Сходу.

За словами міністра оборони Китаю Лі Шанфу, наразі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні відроджується менталітет холодної війни. І далі Лі Шанфу озвучив тезу, яку Китай мав би адресувати Росії: "Взаємна повага має переважати над залякуванням та гегемонією". Однак Лі адресує її США.

Бразилія закликає дослухатися до занепокоєнь Москви

Водночас є й інша країна Глобального Півдня, яка також натякає на те, що, мовляв, продовження війни в Україні – це результат продовження підтримки України Заходом.

Мовиться про Бразилію, чий президент неодноразово заявляв про те, що у війні винна не лише Росія, а щоби цю війну завершити треба просто припинити вогонь.

І знову ж таки, Бразилія також вказує на появу нової холодної війни.

Тепер головний радник президента Бразилії Селсо Аморім заявляє, що західні союзники України, які допомагають Києву захищатися від повномасштабного вторгнення Росії, ризикують ескалувати війну і перетворити її на третю світову.

Ба більше, бразильський представник закликає дослухатися до занепокоєнь Москви, адже вони нібито мають сенс. За його словами, війна Росії проти України – це породження неправильної політики Заходу протягом останніх десятиліть.

Він додав, що не можна послаблювати Росію, бо тоді повториться сценарій Версальського договору і початку Другої Світової.

Зеленський хоче відвідати країни Латинської Америки

Отже, Бразилія, як і Китай намагаються просувати ідею того, що з Росією треба вести діалог і дослухатися до її зауважень.

І от тепер президент Володимир Зеленський хоче поїхати в Латинську Америку, аби зустрітися з лідерами держав регіону, зокрема і з президентом Бразилії Лулою да Сілвою.

Мовляв, треба донести до лідерів Латинської Америки, що немає більше якогось великого та могутнього Путіна, то ж не треба з ним і загравати. Однак, як відомо, Лула да Сілва зустрічі із Зеленським ігнорує…

"Майже кожну з держав я просив: зробімо мою зустріч із лідерами вашого континенту. Я готовий прилетіти, я хочу з ними спілкуватися. Ваші люди, ваше суспільство довіряють своїм лідерам. І якщо я буду з вами говорити, буду у вас, ми детально побачимо, хто такий Путін і що він не такий великий. Його час минув", – сказав Зеленський.

Глава держави знову підтвердив, що зацікавлений у зустрічі з президентом Лулою та додав, що пропонував будь-який формат.