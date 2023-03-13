Хабаровськ пропонують називати по-китайськи: Пекін може готуватись до інтеграції Сибіру

Китай боїться тотального програшу Росії у війні проти України та приниження Владіміра Путіна як диктатора. Там переживають, що падіння автократій позначиться на них самих.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, поки не можна стверджувати, що Китай вліз у війну проти України та став прямим союзником Росії. Все дещо по-іншому.

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Китай отримав ультиматум

Давидюк з посиланням на власні джерела повідомив, що Китай отримав різкий ультиматум від Заходу щодо втручання у війну проти України. Там чітко дали знати – якщо Пекін почне тягнути сюди свої руки, то Києву дадуть далекобійні ракети.

Ними ми зможемо швидко звільнити Мелітополь, а далі тримати під вогневим контролем військові бази в Криму та російський флот. Такий натяк від США до Китаю. Якщо вони сюди полізуть, то Росія дуже швидко програє,

– зазначив Давидюк.

Китай не хоче тотального програшу Росії, але водночас не має бажання втрачати Україну як геополітичного союзника та торгового партнера, на якого покладаються. Зараз Пекін ставить на повернення до "кордонів" станом на 23 лютого 2022 року. Це не влаштовує Україну.

Давидюк розповів про ультиматум, який поставили Китаю: дивіться відео

Китай може реінтегрувати частину Сибіру

Попри це, не варто стверджувати, що умовна зустріч між Сі Цзіньпінем та Владіміром Путіним чітко продемонструє, що Китай повністю вступив у війну на боці Росії. Він може й приїхати, до прикладу, щоб "оформити здачу земель", відповідно до чого частина Сибіру піде в довгострокову оренду на 50-60 років.

Давидюк навів приклад, що в Китаї вже є ініціативи називати такі міста як Владивосток та Хабаровськ старими китайськими назвами. Це демонструє, що є плани на реінтеграцію цих територій.

Тому Сі може просто приїхати і забрати своє. Але загалом візит – негативний сигнал, але не є однозначно антиукраїнським. Він може приїхати до Путіна і тиснути на нього, щоб той завершив війну. Це не означає входження Китаю у війну. От коли поїдуть потяги зі зброєю, то так. А зараз це геополітична політико-дипломатична гра,

– вважає політолог.

Позиція Китаю щодо війни: коротко