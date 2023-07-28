Китай надає Росії технології, які стають все більш важливими для війни: звіт розвідки США

Китай забезпечує Росію технологіями та обладнанням, які набувають дедалі більшого значення для війни проти України.

Про це йдеться в доповіді, яку представило Управління директора національної розвідки США. У звіті зазначають, що Китай "стає дедалі важливішою опорою для Росії у її військових зусиллях".

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За даними аналітиків, станом на березень Китай поставив до Росії безпілотники та їх частини на суму понад 12 мільйонів доларів.

Китай допомагає Росії у війні проти України

Крім того, державні оборонні компанії Китаю постачали російським держкомпаніям, які перебувають під санкціями, інші технології подвійного призначення, які російські військові використовують їх для ведення війни в Україні.

Зазначають, що з 2021 року в Росії значно зріс імпорт напівпровідників із Китаю. До того ж попри санкції Заходу та експортний контроль, "Кремль отримує напівпровідники виробництва США або під американською маркою на сотні мільйонів доларів".

. У доповіді вказують, що китайські фірми, ймовірно, допомагають Росії обходити обмеження. При цьому "встановити ступінь цієї допомоги" важко.

До слова, Китай звинувачення у військовій підтримці Росії відкидає. Днями офіційний представник МЗС КНР Мао Нін заявила, що Пекін не постачає зброю сторонам конфлікту.