Зближення з Китаєм: які стосунки з Сі намагається вибудувати Європа

Увесь світ активно обговорював візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Франції, що відбувся 5 травня. Заговорили навіть про значне зближення Європи та КНР.

Чи зможе це вплинути на позицію Росії у війні проти України, пояснив 24 Каналу ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов.

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Відносини Китаю та Росії

Жирнов переконаний, що Росію не можна сповна назвати васалом Китаю. Адже під час останньої поїздки Сі до Росії, він пробув там на один день менше, ніж планувалось. Також переміщення ядерної зброї до Білорусі стало потужним ударом для китайського лідера.

Тепер Сі вирушив до Європи саме в час інавгурації Владіміра Путіна, що також є негативним знаком для Кремля.

Чому саме Франція

Ця країна є постійним членом Ради безпеки ООН. А заяви французького лідера Еммануеля Макрона свідчать, що він претендує наразі на пост європейського лідера. Перехопити ініціативу Макрона поки слабо вдається німецькому канцлеру Олафу Шольцу.

Це був дуже успішний хід французької дипломатії – досягти за останні 5 років першого візиту Сі в Європу і саме до Франції,

– зауважив Жирнов.

Чи може Європа зблизитись з КНР

Європейські країни часто обговорюють важливість зближення з Китаєм і відвернення його від Росії.

Однак Жирнов переконаний, що можливості китайського лідера не варто переоцінювати, адже він не віддає накази Путіну і не має аж такого впливу на нього. Його слово важить в Росії, але для того, щоб його сказати, потрібно чимало зусиль, аби змусити Сі.

Зараз Франція робить лише деякі дипломатичні ходи, які нікого ні до чого не зобов'язують, на кшталт, розмов про "Олімпійське перемир'я" чи відправка посла на інавгурацію до Путіна.

Що відомо про візит Сі до Франції