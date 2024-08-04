У WP розповіли, як Тайвань готується до китайського вторгнення та вишколює громадян

Тайвань активізує підготовку громадян до можливого вторгнення Китаю. Водночас аналітики вказують, що влада стикається з проблемами у реалізації планів.

Уряд Тайваню зміцнює обороноздатність країни на тлі загрози з боку Китаю, що невпинно зростає. Зокрема, було продовжено обов'язкову військову службу та оновлено програму підготовки резервістів.

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Тайвань, можлива війна та реальні проблеми

Попри зусилля, молодь Тайваню не поспішає відгукнутися на заклик до служби, а міністр оборони країни Веллінгтон Ку визнав, що недоліки устаткування та інструкторів уповільнюють процес професіоналізації резервістів.

Ми повинні чесно визнати, що потрібно швидко зміцнювати (підготовку – 24 Канал), оскільки є ще багато простору для вдосконалення,

– заявив Ку на засіданні законодавчого органу в червні.

Тайвань прагне створити професійний резервний контингент для підтримки 155 тисяч активних військовослужбовців.

Всі чоловіки, народжені у 2005 році та пізніше, зобов'язані проходити річну службу, а близько 2 мільйонів колишніх солдатів мають проходити перепідготовку кожні два роки.

, за словами чиновників, вони відстають від графіка з планами навчання резервістів та призовників, які мають допомагати передовим військам у разі війни. Лише 6 відсотків призовників взяли участь у новій 12-місячній програмі цього року.

Експерти з оборони в Вашингтоні та Тайбеї закликають владу Тайваню прискорити підготовку, щоб стримати Китай та запобігти війні.

Останнє, чого хоче Тайвань, – це сумніви у зобов'язаннях щодо власного захисту з боку ключових гравців, таких як Китай та Сполучені Штати,

– сказав Метт Поттінгер, колишній заступник радника з національної безпеки США.

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За словами аналітиків The Washington Post, Тайвань стикається з нестачею фінансування, інструкторів та обладнання для нових програм, що призводить до скарг учасників на якість навчання.