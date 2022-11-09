Китай представив новий БпЛА Wing Loong: може долати 10 тисяч кілометрів

Китай продемонстрував військовий безпілотник Wing Loong 3. Вперше дрон показали напередодні відкриття найбільшого в Китаї авіаційного шоу у провінції Гуандун на півдні країни.

Цей апарат може використовуватися як для розвідки, так і для бойових операцій. Значні удосконалення порівняно з більш ранніми моделями ставлять цей БПЛА в один ряд із провідними у світі американськими дронами.

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Які характеристики у дрона

Дрон Wing Loong-3 здатний нести понад дві тонни ракет. Крім того, дальність польоту безпілотника, за оцінками експертів, становить понад 10 тисяч кілометрів.

На думку спостерігачів, Китай прагне продемонструвати розширений масштаб своїх військових операцій Сполученим Штатам в умовах напруженості, що триває, в Тайванській протоці і Південнокитайському морі.

Один із китайських журналістів заявив, що чудові озброєння зміцнюють національну безпеку Китаю. Він сказав, що китайські технології зрівняються з американськими за п'ять – шість років.

Загроза нападу Китаю на Тайвань: що відомо

За словами Сі Цзіньпіня, Китай усесторонньо посилить навчання та підготовку свого війська до будь-якої війни. Ці заходи впроваджують через нестабільну безпекову ситуацію у світі.

Глава Китаю озвучив думку, що безпека країни стає "все більш нестабільною та невизначеною". Попри це, політики Тайваню нажахані загрозою вторгнення КНР. Вони вважають, що це може статися найближчим часом.

За даними ЗМІ, Міноборони Тайваню підготувало звіт про військові навчання Китаю поблизу берегів острова. У документі мовиться про імітацію ударів по американських кораблях.

Сі Цзіньпін заявив, що питання майбутнього Тайваню має вирішити китайський народ. Проте Китай не відмовляється застосувати силу.

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