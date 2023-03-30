Китай готується до війни та має намір збільшити оборонний бюджет, – Foreign Affairs

Сі Цзіньпін заявив, що Китай готується до війни. Окрім того, уряд КНР оголосив про збільшення оборонного бюджету держави.

На щорічному засіданні парламенту Китаю та його вищого політичного дорадчого органу в березні Сі розкрив тему готовності до війни у чотирьох окремих промовах. В одні з них навіть сказавши своїм генералам "сміливо воювати", повідомляють ЗМІ.

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Китай готується до війни

Видання зазначає, що уряд вже оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету Китаю, який подвоївся за останнє десятиліття. Окрім того, заявили про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна.

Також в останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки та нові офіси "Мобілізації національної оборони" по всій країні.

ЗМІ зазначають, поки рано говорити напевно, що саме означають такі події. Конфлікт не є певним або неминучим. Однак, у Пекіні щось змінилося, що політики та бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати.

Якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не вірити йому на слово,

– зазначає Foreign Affairs.

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Зміни законів та пропозиції "чорних списків" для активістів

У грудні Пекін оприлюднив новий закон, який дозволить Народно-визвольній армії (НВАК) легше активізувати свої резервні сили та інституціоналізувати систему поповнення бойових частин у разі війни.

Такі заходи, як відзначили аналітики Лайл Голдштейн і Натан Вехтер , свідчать про те, що Сі міг винести уроки щодо військової мобілізації з невдач президента Росії Путіна в Україні,

– пише видання.

Також у лютому ухвалили рішення про коригування застосування деяких положень кримінально-процесуального закону до військових під час війни. За даними держаної газети People's Daily, завдяки цьому Центральна Військова комісія має повноваження коригувати положення законодавства, включаючи "юрисдикцію, захист і представництво, примусові заходи, порушення справ, розслідування, переслідування, суд і виконання вироків".

Це рішення може "стати зброєю" проти осіб, які виступають проти захоплення Тайваню. Окрім того, його можуть використати, аби претендувати на юридичну юрисдикцію над потенційно окупованою територією, такою як Тайвань. Або Пекін міг би використати це, щоб змусити китайських громадян підтримувати його рішення під час війни.

Також з грудня 2022-го уряд Китаю відкрив низку офісів мобілізації національної оборони або центрів вербування по всій країні. Водночас на протилежному березі протоки від Тайваню, у провінції Фуцзянь почали будувати або модернізувати бомбосховища і принаймні один "шпиталь швидкої медичної допомоги" за даними китайських державних ЗМІ. Окрім того, у кількох містах у березні почали забороняти доступ іноземних IP-адрес до урядових вебсайтів, можливо, щоб перешкодити відстеженню підготовки Китаю до війни.

На "двосесії" популярний китайський блогер Чжоу Сяопінь запропонував план створення "чорного списку активістів". Йдеться про тих, хто виступає за незалежність і політичних лідерів Тайваню. Потенційно перелік дозволяв би вбивство осіб зі списку, включно з віцепрезидентом Тайваню Вільямом Лай Чінг-те, "якщо вони не змінять свій спосіб життя". Пізніше блогер заявив, нібито його пропозицію прийняли під час конференції та передали відповідним органам для оцінки та розгляду.

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Збільшення оборонного бюджету

Також на двосесійних зустрічах прем'єр-міністр Лі Кецян оголосив про військовий бюджет у 1,55 трильйона юанів. Це приблизно 224,8 мільярда доларів, що на 7,2 % більше, ніж у 2022 році.

Лі також закликав посилити "підготовку до війни". Тим часом західні експерти вже давно вважають, що Китай занижує свої витрати на оборону. Однак, навіть офіційна цифра Китаю перевищує військові витрати всіх тихоокеанських союзників США разом узятих (Австралії, Японії, Філіппін, Південної Кореї та Таїланду), і можна посперечатися, що Китай витрачає значно більше, ніж заявляє.

Під час однієї зі своїх промов Сі Цзіньпін заявив: "Найближчим періодом ризики та виклики, з якими ми стикаємося, лише зростуть і стануть серйознішими". Аби допомогти комуністичній партії досягти "більших перемог", він пообіцяв "правильно скеровувати" приватний бізнес щодо інвестування в проєкти, які держава вважає пріоритетними.

Західні країни на чолі зі США запровадили проти нас стримування з усіх боків, оточення та придушення, що створило безпрецедентні серйозні виклики для розвитку нашої країни,

– наголосив лідер Китаю.

Видання зазначає, що повідомлення Сі про підготовку до війни та прирівнювання національного відродження до об'єднання знаменують новий етап у його політичній кампанії війни, спрямованої на залякування Тайваню.

Він (Сі – 24 Канал) явно готовий застосувати силу, щоб захопити острів. Залишається незрозумілим, чи вважає він, що зможе зробити це, не ризикуючи неконтрольованою ескалацією зі США,

– підсумувало видання.