Китай назвав возз'єднання з Тайванем "неминучим"

У Китаї випустили бюлетень під назвою "Тайванське питання та об'єднання Китаю в нову епоху", де Пекін показав свою позицію щодо Тайваню.

Там вказано, що Тайвань "неминуче возз'єднається" з КНР.

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Пекін прагне взяти Тайвань під контроль

Так, у брошурі є теза про неминучість "повного возз'єднання батьківщини". Там мовиться, що це нібито є "загальним прагненням усіх китайських синів та дочок".

Потенційне об'єднання представлене там як неминуча історична закономірність, що ґрунтується на принципах творців сучасної КНР – Мао Цзедуна та Ден Сяопіна.

Пекін не виключає силових сценаріїв захоплення острова

Влада Китаю заявила, що Пекін "готовий створити широке місце для мирного возз'єднання". При цьому там не виключають силовий сценарій захоплення Тайваню, "коли не буде іншого вибору".

Також там заявили, що після входження до складу Китаю Тайвань матиме високий ступінь автономії й зможе впровадити соціальну систему, відмінну від материкової.

Нагадаємо, нещодавно збройні сили Китаю оголосили про нові військові навчання біля острова Тайвань – у морях та повітряному просторі навколо острова.

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