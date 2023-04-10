Китай зімітував високоточні удари по Тайваню, – Reuters

КНР розпочав триденні військові навчання навколо Тайваню, після того, як президент Цай Інвень повернулася з короткого візиту до США. Китай проводив симуляцію повітряних і морських атак.

Як пише Reuters, збройні сили Китаю імітували удари по «ключових цілях» Тайваню під час другого дня навчань навколо острова. Міністерство оборони Тайваню повідомило про численні вильоти китайської авіації.

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Імітаційні удари Китаю на острові Тайвань

Китайське державне телебачення повідомило, що патрулювання та навчання бойової готовності навколо Тайваню тривають.

На другий день навчань кілька типів підрозділів КНР здійснили "імітаційні спільні високоточні удари по ключових цілях" на острові Тайвань і навколишніх морських акваторіях та "продовжують підтримувати наступальну позицію навколо острова".

Міністерство оборони Тайваню близько 6 ранку за місцевим часом зафіксувало 71 літак Народно-визвольної армії Китаю та 9 суден китайського флоту.

45 із виявлених літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки – неофіційного кордону між сторонами – та увійшли у південно-західну зону протиповітряної оборони Тайваню.

У Тайвані заявили, що стежать за літаками, суднами та ракетними системами наземного базування Китаю, щоб реагувати на ці дії.

Що відомо про навчання Китаю