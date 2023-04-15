Китайська фірма завозила мідь з окупованої частини України, зокрема з Дебальцевого, – Reuters

Китай продовжує співпрацю з державою-агресором. Одна з компаній купила злитки міді з заводу, що на тимчасово окупованій Росією території України.

Китай придбав мідь на суму щонайменше 7,4 мільйона доларів. Про це свідчать дані російської митниці, вже перевірені агентством.

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Китайська компанія купувала мідь з окупованих територій

Журналісти зазначають, що митна інформація, отримана від одного постачальника даних комерційної торгівлі та перехресно перевірена з двома іншими, демонструє одні з перших доказів торгівлі Китаю з анексованими Росією територіями України з початку повномасштабної війни.

Згідно з даними, китайська фірма Quzhou Nova купила щонайменше 3220 тонн мідного сплаву в чушках на загальну суму 7,4 мільйона доларів у Дебальцевського заводу металургійного машинобудування в період з 8 жовтня 2022 року по 24 березня 2023,

– пише агентство.

Quzhou Nova, розташована в місті Кучжоу в східній провінції Чжецзян, повідомила Reuters, що нібито не займається імпортом і експортом, пов'язаним з торгівлею мідним сплавом у зливках. Втім, після того, як агентство показало деталі експерту, у компанії 23 березня поскаржилися, що їм "важко зрозуміти документ, оскільки цей документ не має печатки та підпису", а далі запропонували зв'язатися з митницею.

Однак, важливо розуміти, що база даних, яка збирає інформацію про відправлення по всьому світу, не відображає печаток або підписів на своїй інформації. Натомість китайська митна служба так і не надала детальної інформації про імпорт. Лише зазначили: "Торгові дані компанії не розкриваються в нашій публічній інформації".

Згідно з державною митною статистикою, Китай імпортував з Росії міді та мідних сплавівз жовтня по лютий

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