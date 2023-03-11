Китай випереджає Росію у створенні гіперзвукової зброї, – Пентагон
Джерело:Bloomberg
І Китай, і Росія проводять численні випробування гіперзвукової зброї. Однак країна Азії випереджає Росію як за допоміжною інфраструктурою, так і за кількістю систем.
Ба більше, Китай, ймовірно, уже розгорнув зброю, здатну вразити бази США в Тихому океані. Про це повідомив головний науковий співробітник аналітичного відділу Розвідувального управління Міноборони США Пол Фрейстрел.
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Що відомо про зброю
За його словами, Китай розробляє міжконтинентальну балістичну ракету з гіперзвуковою ковзаючою боєголовкою. Вона випробовується ось уже 9 років, з 2014. А у 2021 році вона показала, що може обігнути земну кулю.
Попри те, що Китай і Росія провели численні успішні випробування гіперзвукової зброї та, ймовірно, розгорнули оперативні системи, Китай випереджає Росію як за допоміжною інфраструктурою, так і за кількістю систем,
– підкреслив Пол Фрейстрел.
Ба більше, за словами Фрейстрела, Китай значно просунувся вперед у розвитку і звичайних, і ядерних гіперзвукових ракетних технологій і можливостей. Вдалося йому це завдяки:
- інтенсивним цілеспрямованим інвестиціям,
- розробці,
- випробуванням,
- розгортанню.
Як повідомив головний науковий співробітник, Академія аеродинаміки Китаю стверджує, що використовує принаймні три гіперзвукові аеродинамічні труби. Вони здатні працювати на трьох швидкостях, які перевищують швидкість звуку. Мовиться про швидкості у 8, 10 і 12 Махів.
Гіперзвукова зброя Росії
Натомість у Росії, за словами Фрейстрела, є три бойові системи, включаючи зброю морського базування, які розвивають швидкість до 8 Махів. Ба більше, країна-терористка саме подібною зброєю завдавала ударів по Україні.
Однак варто зазначити, що на озброєнні Росії з 2018 року є гіперзвукові ракети "Кинджал", максимальна швидкість яких сягає 10 Махів, тобто приблизно до 12 тисяч кілометрів на годину.
Носієм цієї ракети можуть бути літаки МіГ-31К, здатний нести 1 ракету, та Ту-22М3, здатні нести до 4 ракет. При цьому з першого літака країна-терористка здатна вражати цілі на відстані до 2 тисяч кілометрів, а з другого – 3 тисяч кілометрів.