Бачимо зацікавленість Китаю, – Зеленський про роль Пекіна у тиску на Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що надзвичайно важливо залучати Китай до тиску на російського диктатора Владіміра Путіна задля закінчення війни.

Таку заяву стосовно ролі Пекіна глава держави зробив, перебуваючи в Абу-Дабі, під час онлайн-пресконференції з представниками українських ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також Для Трампа війна в Україні – це про Китай: що зараз намагається зробити лідер США

Як діє Китай

На думку українського лідера, Пекін зацікавлений у тому, аби домогтися закінчення війни в Україні.

Важливо залучати Китай сприяти тиску на Путіна, щоб він закінчив війну. Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю. Думаю, це здебільшого завдяки тому, що зараз пришвидшуються усі процеси,

– сказав він.

Коментуючи зустріч українських посадовців із міністром закордонних справ Китаю на полях Мюнхенської безпекової конференції, він назвав подібний діалог важливим. На його думку, обговорення може бути продовжене "на іншому рівні".

Також Володимир Зеленський наголосив, що Україна має заохочувати інші держави тиснути на Росію задля того, аби закінчити війну в Україні. Не менш важливою, за його словами, є участь у цьому країн так званого Глобального Півдня.

Нагадаємо, що очільник МЗС Китаю Ван Ї на зустрічі з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що його країна підтримує всі зусилля, спрямовані на відновлення миру в Україні та сподівається на досягнення справедливої угоди.