Диявол криється в деталях, – у МЗС України не виключають посередництва Пекіна у припиненні війни

У МЗС не виключають посередницької ролі Китаю у завершенні війни Росії проти України. Водночас Пекін переслідує власні інтереси.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник. За його словами, такий сценарій не є нереальним.

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Китай може бути посередником у припиненні війни

За словами Мельника, китайці, звісно, переслідують власні інтереси.

Але я вірю, що справедливе та мирне рішення та припинення бойових дій більше відповідають інтересам Пекіна, ніж цей масштабний, нескінченний землетрус для всього світового порядку,

– заявив дипломат.

Він додав, що нещодавня телефонна розмова президента Володимира Зеленського та голови КНР Сі Цзіньпіна – це великий крок вперед як у зміцненні зв'язків з Пекіном, так і для припинення війни. Проте погляд Китаю може відрізнятися від українського.

Зокрема, для нашої держави обов'язковою умовою є виведення всіх російських військ з окупованих територій, однак у китайській "формулі миру" такої вимоги немає.

"Диявол криється в деталях, тому ми з нетерпінням чекаємо, що принесе спеціальний посланник Китаю, який незабаром приєднається до нас", – зауважив Мельник.

Заступник очільника МЗС додав, що він не відчуває, що українці хочуть миру за будь-яку ціну.

"Гнилий компроміс не може забезпечити стабільний мир для всіх нас, хіба що крихке припинення вогню. Будь-яка дискусія про переговори – це також повна нісенітниця, тому що росіяни взагалі не хочуть вести переговори", – наголосив дипломат.

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Контрнаступ ЗСУ – промінчик надії для українців

Мельник заявив, що майбутній контрнаступ ЗСУ є чимось на кшталт промінчика надії для українців. На його думку, з допомогою західних союзників Україна зможе деокупувати тимчасово захоплені Росією території.

Це не видавання бажаного за дійсне, як дехто вважає. За останній рік українська армія показала, що може боротися за звільнення великих регіонів, як-от у Харкові,

– пояснив заступник міністра.

Він додав, що це буде нелегко, адже росіяни добре готувалися місяцями. Водночас дипломат вважає цинічним і несправедливим те, що партнери України, здається, дають нашій державі лише один шанс та очікують негайного успіху, надаючи військову допомогу "надто повільно та невеликими порціями".

Також Мельника дуже дратує, що цим тиском на успіх українців заганяють у кут. Особисто він не сумнівається в успіху ЗСУ, проте наразі успіхом контрнаступу можна буде вважати відкидання росіян на багато кілометрів у певних районах. Це необхідно, аби показати, наскільки крихкою є ситуація для окупантів, зокрема, в Криму.

"Це багато змінило б на нашу користь", – підсумував дипломат.

Андрій Мельник був послом України в Німеччині майже 8 років. Він став заступником міністра закордонних справ торік у листопаді.