Сі Цзіньпін знову "витер ноги" об Путіна: Китай відмовився від важливої пропозиції Росії

Китай та Індія відмовляються приймати підсанкційні танкери російського флоту. Ще одним свідченням того, що Пекін відвертається від Росії може бути відмова країни від ще одного важливого російського експорту.

Китай хоче отримати для себе максимальну вигоду від Росії. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що при цьому Сі Цзіньпін тисне руку Путіну та йому усміхається.

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Чи відвернеться Сі від Путіна

Тепер Китай відмовляється купувати російське зерно, що може стати серйозною проблемою для російського експорту. Зменшення закупівлі зерна – це диверсифікація ризиків. Те саме можна сказати про газ. Китай міг би купувати його значно більше, але не хоче цього. Навпаки укладає угоди з іншими країнами, будує газопроводи.

Як тільки хтось починає купувати газ у тих об'ємах, якими можна шантажувати, наприклад, перед опалювальним сезоном – Путін без вагань це зробить. У Росії існувала ціла інформаційна кампанія про те, як Європа нібито замерзне без їхнього газу.

Путіну не дали інструменту шантажу. Китай візьме газ там, де йому потрібно у менших кількостях і не буде ні від кого критично залежати. Це правильні рішення. Якщо з Путіним говорити його мовою, то він починає йти на поступки. Тому Сі Цзіньпін може написати підручник про те, як "витирати ноги" об Путіна,

– сказав політтехнолог.

Зауважимо, після того, як Росія втратила західні ринки, вона опинилася в повній залежності від Китаю. Якщо і Пекін відмовиться купувати російську нафту – це може обернутися катастрофою для Путіна. Адже третина бюджету країни-агресорки залежить від експорту сировини.