Тоді Сі Цзіньпін активно вступить в гру: які механізми припинення війни має Китай

Китай має реальні важелі впливу на Росію і міг би зупинити війну в Україні, але поки що фактично її підтримує. КНР доставляє обладнання для виробництва озброєння Північній Кореї, а через неї – Росії.

Водночас відносини між США і Китаєм залишаються напруженими: Вашингтон стратегічно готується до можливої конфронтації з Пекіном. Детальніше 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній.

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Через що Китай може вплинути на Росію

Політолог вважає, що Китай має механізми для припинення війни в Україні, однак фактично підтримує її. За його словами, прикладом цього є постачання Росії снарядів, амуніції та солдатів. Ці дії відбуваються, ймовірно, за мовчазної згоди КНР. Пекін міг би припинити ці постачання протягом 24 годин, але не робить цього.

Загородній підозрює, що Китай не лише дає мовчазну згоду, але й постачає обладнання Північній Кореї для виробництва зброї. Росія, своєю чергою, надає сировину та технології. Тож очевидно, що Пекін має важелі впливу на Москву – питання лише в тому, чи хоче він ними скористатися.

Якщо Росія буде і далі дрейфувати в бік США, щось у них буде налагоджуватися, Китай може вступити і поставити питання: "Навіщо нам взагалі потрібне існування Росії у нинішньому вигляді?"

– зазначив Тарас Загородній.

Адже Китаю точно не потрібен союзник США або хоча б нейтральна країна на північному кордоні.

Чи зміниться політика США щодо Китаю

Також, за словами Загороднього, США не планують знімати торгівельні обмеження проти Китаю, і в найближчій перспективі покращення відносин між країнами не очікується. Американська політика щодо Китаю має стратегічний характер і формується не лише окремими президентами.

США готуються до війни з Китаєм,

– припустив політолог.

Перші мита ввів Дональд Трамп, а його наступник Джо Байден їх не лише не скасував, а й запровадив нові у 2024 році. Наразі триває вже третя хвиля підвищення тарифів – це демонструє принциповість позиції США щодо Китаю.