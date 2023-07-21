Не повністю нейтральна сторона: за даними Франції, Китай надає військову підтримку Росії

Китай не раз стверджував, що у війні Росії проти України він є нейтральною стороною, а також намагався представити себе потенційним мирним посередником у ній. Однак у Франції заявили, що насправді ця східна держава постачає Росії військове обладнання.

Воно ж використовується країною-агресоркою у війні проти нашої держави. Про це заявив журналістам на Аспенському форумі безпеки у четвер, 20 липня, радник президента Франції з питань зовнішньої політики Еммануель Бонн.

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Мовиться не про зброю

На запитання про те, чи бачив Захід будь-які докази того, що Китай якимось чином озброював Росію під час війни в Україні, Еммануель Бонн відповів ствердно.

Так, є ознаки того, що вони роблять те, чого ми не хотіли б, щоб вони робили,

– сказав він.

Однак при цьому Еммануель Бонн не мав на увазі безпосередньо зброю. За його словами Китай постачає Росії військове обладнання: "Ну... військове обладнання... наскільки ми знаємо, доставляє великі військові потужності до Росії".

Відповідаючи на питання про те, чи постачає Китай зброю, Бонн сказав: "Ну...... наскільки ми знаємо, доставляє значні військові потужності до Росії".

Відтак, Піднебесна, вочевидь, не постачає безпосередньо зброю, яку Росія може одразу використовувати на полі бою. Натомість як повідомили французські чиновники, Бонн мав на увазі як технології подвійного призначення, так і несмертельну допомогу. Наприклад, шоломи та бронежилети.

Китаю не слід підтримувати Росію

Еммануель Бонн також підкреслив журналістам, що сьогодні війна в Україні – це конфлікт глобального масштабу, у якому на карту поставлено не лише суверенітет нашої держави. А тому дуже важливо, щоб Китай розумів це та утримався від допомоги країні, яка підриває стабільність світу.

Нам потрібно, щоб вони (китайці – 24 Канал) зрозуміли, що Україна – це конфлікт глобального масштабу, і що ми не можемо запропонувати Україні програш з принципових міркувань, але також і з дуже оперативних причин. І те, що поставлено на карту для нас в Україні – це набагато більше, ніж, знаєте, суверенітет України. Це значною мірою стосується стабільності світу,

– сказав радник президента Франції.

Відтак Китаю, за його словами, не слід економічно підтримувати Росію, а тим паче не слід постачати їй зброю.

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