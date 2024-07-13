Влада Тайваню зафіксувала навколо острова 66 бойових літаків і 7 кораблів КНР
Джерело:Ministry of National Defense, R.O.C.
Міністерство оборони Тайваню зафіксувало маневрування навколо острова 30 бойових літаків і 7 кораблів Народно-Визвольної армії Китаю (НВАК).
Про це повідомляє Міністерство оборони Тайваню. При цьому типи літальних апаратів і кораблів не вказують.
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20 літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, неофіційний кордон між материком і островом, та увійшли в ідентифікаційну зону ППО Тайваню,
– ідеться у повідомленні.
Зазначають, що окремі з них наблизились до північного краю острова, де розташована його столиця Тайбей, на відстань лише близько 100 кілометрів, а інші підлітали до південного узбережжя Тайваню на менш ніж 70 кілометрів.
У міноборони Тайваню запевнили, що відстежували рух повітряних і морських суден НВАК і відповідним чином реагували.
За останній тиждень ці масштабні маневри китайської армії навколо Тайваню є уже третіми. Їх мета – демонстрація сили і намагання залякати тайванців, аби примусити їх погодитись на встановлення влади Пекіна над островом.Довідково. Китай не контролює регіон з 1949 року. Наразі напруження між Пекіном та острівною державою значно зросло.