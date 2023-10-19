Пентагон схибив з прогнозами: Китай стрімкішими темпами нарощує запаси ядерної зброї

У Китаї працюють над нарощення запасів ядерної зброї. Причому темпи перевищують прогнози, які раніше робили у США.

Про це свідчить звіт Пентагону, присвячений політиці щодо Китаю. Оборонне відомство зауважило, що лиш за останній рік Пекіну вдалося створити близько сотні ядерних боєголовок.

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Ядерного озброєння у Китаю стає більше

Аналітики, котрі працюють у Пентагоні, вважають, що станом на травень 2023 року в арсеналі Китаю було понад 500 ядерних боєголовок. Власне, ця цифра на сотню перевищує торішню.

Якщо звернути увагу на доповідь 2022 року, то у Міноборони США відзначали, що Пекін зможе швидко модернізувати власні ядерні сили. Водночас у відомстві вважали, що темпи нарощування ядерної сили будуть скромнішими, і що Китай матиме 1500 боєголовок до 2035 року.

Новий прогноз Пентагону менш втішний

Власне, за новим прогнозом Китай до 2030 року планує розмістити понад 1000 ядерних боєголовок. Це дозволить йому закріпитися у трійці найпотужніших ядерних держав після США та Росії.

У Пентагоні припускають, що для цього Китай може використовувати нові реактори-розмножувачі на швидших нейтронах. Крім того, можуть залучати переробні потужності для виробництва плутонію. Їх влада Китаю офіційно називає частиною досліджень "мирного атома".

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру наводив статистику. За його даними, станом на січень 2023 року у Росії було 5 889 ядерних боєголовок, а у США – 5 244.

Зауважимо, що Пекін відмовляється брати участь у переговорах з Вашингтоном і Москвою, які б стосувалися обмеження ядерних озброєнь. Аргументують це тим, що арсенали двох держав значно більші за його.

Тим часом в ISW зазначають, що Росія рухається до виходу з договору про заборону ядерних випробувань. Власне, російським депутатам давали час до 18 жовтня цього року. Щоб вони відкликали ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.