Китай обговорив з банками захист активів від санкцій США, – ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що китайські регулятори провели екстрену нараду з місцевими та іноземними банками. На ній обговорили захист зарубіжних активів Китаю від санкцій США, подібних до тих, які ввели проти РФ після її вторгнення в Україну.

Чиновники схвильовані через те, що такі ж обмеження можуть вжити проти Пекіна у разі регіонального військового конфлікту чи іншої кризи.

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За даними джерел, у внутрішній конференції, що відбулася 22 квітня, взяли участь представники Центрального банку і Міністерства фінансів Китаю, а також керівники місцевих і міжнародних банків.

Китайські регулятори запитали банкірів, що можна зробити, щоб захистити закордонні активи країни, особливо 3,2 трильйона доларів в іноземних резервах.

Водночас деякі банкіри сумніваються, що Вашингтон зможе дозволити собі розірвати економічні зв’язки з Китаєм, враховуючи його статус другої за величиною економіки світу, величезні доларові активи і тісні торгові відносини зі США.

Цікаво, що, за даними ЗМІ, офіційні особи не згадали конкретних сценаріїв, але одним із можливих причин таких санкцій вважається вторгнення в Тайвань, який Китай вважає своєю територією.

Влада Китаю підтримувала Володимира Путіна протягом усього вторгнення в Україну, проте китайські банки та компанії залишаються обережними щодо будь-яких операцій з російськими структурами.

До слова, очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки. За його словами, такий крок – це знак поваги та довіри нашої держави до КНР.

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