Китай опинився у складній ситуації: політолог припустив дії Пекіна після Саміту миру

У Саміті миру, який пройшов з 15 по 16 червня у Швейцарії за ініціативи України, Китай відмовився брати участь. Тепер КНР планує провести подібний на території своєї республіки. Пекін цілком можливо буде намагатися реалізувати альтернативний порядок денний мирного плану на фоні російсько-української війни.

Китай не захотів брати участь в Саміті миру та навіть не надіслав делегацію своїх представників зі статусом спостерігача. Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко озвучив 24 Каналу, що КНР може почати реалізовувати з країнами Глобального півдня, БРІКС та тими, які орієнтовані на Москву чи Пекін, власний мирний план.

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Це максимально загострить ситуацію та протистояння США і в цілому колективного Заходу з Китаєм.

"Все це відбувається на фоні того, що зараз Сполучені Штати будуть заходити в найгарячішу фазу своєї передвиборчої кампанії. А Столтенберг вже озвучує, що потрібно перевірити стан ядерної зброї на складах країн НАТО та прозахідного блоку. Секретар РНБО України також заявив, що не виключається застосування Росією "ядерки", якщо вона програє на полі бою", – розповів Буряченко.

Геополітичні інтереси сторін "оголені"

На думку політолога, Китай опинився в дуже складній ситуації. Про це багато пишуть наразі в іноземній пресі. Буряченко прогнозує, що "геополітичні ставки" будуть зашкалювати. З цим пов’язані багатовекторні позиції Саудівської Аравії, ОАЕ, Індії. Ці країни з одного боку розуміють, що потрібно було поїхати на Саміт миру і вони це зробили, але з іншого боку – в межах регіонального лідерства і пошуку компромісних рішень у своїх інтересах вважають за потрібне поки що ні до жодної зі сторін цієї війни не примикати.

Вони абсолютно розуміють, хто правий, хто агресор, хто жертва, просто в кожного з цих міжнародних акторів є свої інтереси,

– вважає політолог.

"Дехто робить ставку на Росію та Китай, тут згадується В’єтнам, який спробує зробити таку ставку, а хтось буде займати очікувальну позицію і підвищувати свій цінник у перемовному процесі, це роблять в Саудівській Аравії, ОАЕ, Індії, Туреччині", – озвучив Буряченко.

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